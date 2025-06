Calciomercato Fiorentina su Fazzini, trattativa nel vivo: contatti anche con gli agenti

La trattativa per il centrocampista dell'Empoli Jacopo Fazzini si sta scaldando, nelle ultime ore ci sono stati contatti anche con gli agenti, oltre che con il club di Fabrizio Corsi con il quale si stanno cercando le condizioni giuste. La valutazione potrebbe essere di poco inferiore a 10 milioni visto che la Serie B ha fatto scendere un po’ il valore. La Fiorentina deve anticipare le mosse della Lazio in primis, ma anche di Bologna e Napoli (sullo sfondo). La Fiorentina ha anche osservatori all'Europeo Under 21 in svolgimento in Slovacchia, dove appunto è impegnato anche Fazzini che viene così monitorato da vicino.