PRANDELLI, E se mollasse? Nel club nessun segnale

Anche l'edizione odierna de Il Corriere Fiorentino si interessa di quello che è il tumultuoso stato d'animo del tecnico viola Cesare Prandelli, che dopo il ko di domenica contro il Milan ha scelto di staccarsi da tutto e tutti per smaltire le tensioni accumulate in questi giorni. Cesare Prandelli è fatto così. Vive di emozioni e, per spiegare il primo sfogo (a Benevento) nel quale si definì «stanco e svuotato», ha ulteriormente chiarito come mai, questo ritorno sulla panchina della Fiorentina, si stia rivelando una faticosissima traversata. E quanto successo domenica sera ne è stata l’ennesima dimostrazione. Colpa di un eccesso di tensione, causato non solo dagli episodi che lo hanno innervosito parecchio. Quella di ieri, invece, è stata la giornata del riposo. Per lui (che già da domenica sera è stato travolto da messaggi e telefonate di supporto), e per la squadra. Un modo per staccare la spina, in vista del rush finale. Nel frattempo, in città, le voci si rincorrono. C’è chi teme che possa mollare, per esempio. Eppure, almeno in società, nessuno ha colto segnali di questo tipo. Di certo c’è che tra i dirigenti e Prandelli ieri non ci sono stati contatti.

