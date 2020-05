PRADE', Fuori dall'incubo conferma Chiesa e Ribery

Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport Daniele Pradè ora può voltarsi indietro e respirare. L’incubo è finito. Il direttore sportivo della Fiorentina ha raccontato a Sky il suo infernale viaggio nel Covid 19. «Ho vissuto una drammatica esperienza. Ho portato il virus in casa, l’ho tramesso a mia moglie, a mia figlia, ai miei cognati, ai miei nipoti e soprattutto ai miei suoceri che sono stati ricoverati per trenta giorni. È normale che mi sono colpevolizzato.Chiesa e Castrovilli? Noi non vogliamo far partire nessuno, è questa la nostra forza. Chi sta qui però deve avere voglia di stare qui. Anche con Chiesa abbiamo un rapporto buonissimo. Con lui e con la sua famiglia. Vedremo quello che succederà. Le decisioni saranno di tutti e due. Iachini? A fine stagione ci metteremo a sedere e valuteremo ma c’è un ottimo rapporto tra il tecnico, Commisso, Barone e il sottoscritto. Ribery? È dentro al progetto al cento per cento".