PORTIERE, Resta viva l’ipotesi Luis Maximiano

Come scrive il Corriere dello Sport sono tanti i nomi che piacciono alla Fiorentina nel ruolo di portiere. Da tenere in lista Luis Maximiano, classe ‘99 della Lazio che ha trovato poco spazio a Roma e potrebbe cambiare aria. Infine un’altra idea può portare al giovane Elia Caprile, estremo difensore del Bari e della Nazionale Italiana Under 21. Soluzioni e nomi diversi che possono essere profili interessanti per la Fiorentina. Senza dimenticare che i viola hanno in rosa pure Cerofolini che Vincenzo Italiano ha utilizzato in campionato nel corso delle ultime giornate per dare il cambio al compagno di reparto. Terracciano veniva infatti sistematicamente schierato dal primo minuto per le gare delle fasi finali di Coppa Italia e di Conference League, mentre Cerofolini difendeva i pali in Serie A, fra l’altro con buone risposte sul campo. Anche con lui quindi dovrà essere individuata una strategia perché, se non continuasse a fare il secondo, la Fiorentina potrebbe mandarlo a giocare altrove per poi farlo tornare alla base nella stagione successiva con maggiore esperienza.