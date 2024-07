PORTIERE, E l'uso dei piedi: servono tecnica e lucidità

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Nel calcio di Palladino in fase di impostazione è il portiere, quello chiamato a costruire l’azione dalla propria area di rigore con un passaggio diretto o verso il centrale più vicino o in direzione del quarto di centrocampo. Un fondamentale su cui tanto Terracciano quanto Christensen hanno lavorato durante il ritiro ma sul quale ancora difettano. Da migliorare è la padronanza e la lucidità quando il pallone è tra i loro piedi e arriva in pressing l’attaccante avversario.

Contro la Reggiana il numero 1 è andato in un paio di circostanze in difficoltà, rischiando la frittata. Palladino durante la tournée proseguirà a insistere su questo aspetto ma non è escluso che poi possa suggerire alla dirigenza viola di operare scelte specifiche sul mercato pur di avere garanzie anche tra i pali.