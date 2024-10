PONGRACIC, Voglia di riscatto nella difesa a 4. A Lecce...

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Al rientro dopo questi quattro giorno di stop concessi da Raffaele Palladino, quando la Fiorentina tornerà ad allenarsi al Viola Park, gli occhi di tutti saranno puntati sugli acciaccati. Tra questi anche Marin Pongracic. Il difensore croato, colpito da un risentimento muscolare alla coscia sinistra lo scorso 21 settembre, farà di tutto per essere presente contro la sua ex squadra ma, considerando che fin qui ha sempre svolto un lavoro personalizzato, la sua convocazione non è scontata. Dopo il suo infortunio Palladino ha cambiato sistema di gioco passando ad una linea a quattro e adesso per il classe 1997 ci sarà bisogno di alcuni allenamenti con i compagni per potersi reinserire al meglio. A quattro rispetto che a tre Pongracic si trova meglio, giocare nei due centrali è il suo ruolo naturale di cui conosce a menadito ogni movimento.

Arrivato a Firenze per sostituire Milenkovic, il croato è stato in difficoltà in questo avvio di stagione in cui per intero ha giocato solo il match d'andata dei play-off di Conference League contro la Puskas Akademia. Tanti cartellini e un infortunio che ha complicato l'adattamento. Adesso, così come Quarta, dovrà cercare di spodestare la coppia che al momento sembra dare più garanzie a Palladino, ovvero quella formata da Comuzzo e Ranieri. A riportarlo è il quotidiano La Nazione.