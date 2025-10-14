Pongracic torna domani: ha avuto un giorno di permesso ma le sue condizioni sono da valutare

Pongracic torna domani: ha avuto un giorno di permesso ma le sue condizioni sono da valutareFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:44Rassegna stampa
di Redazione FV

La Nazione fa il punto sui rientri dei Nazionali. Domani sono attesi sette giocatori che sono stati aggregati alle rispettive selezioni: Pongracic (che ha avuto un giorno di permesso), Gudmundsson, oltre ai cinque azzurri tra Nazionale maggiore e Under-21 (Piccoli, Nicolussi, Ndour, Fortini e Martinelli). Da valutare, in particolare, saranno le condizioni di Pongracic, uscito domenica al 60’ della sfida contro Gibilterra per un problema che tuttavia non sembra destare preoccupazioni.