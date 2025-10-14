Pongracic torna domani: ha avuto un giorno di permesso ma le sue condizioni sono da valutare

La Nazione fa il punto sui rientri dei Nazionali. Domani sono attesi sette giocatori che sono stati aggregati alle rispettive selezioni: Pongracic (che ha avuto un giorno di permesso), Gudmundsson, oltre ai cinque azzurri tra Nazionale maggiore e Under-21 (Piccoli, Nicolussi, Ndour, Fortini e Martinelli). Da valutare, in particolare, saranno le condizioni di Pongracic, uscito domenica al 60’ della sfida contro Gibilterra per un problema che tuttavia non sembra destare preoccupazioni.