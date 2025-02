Poesio sul Corriere Fiorentino: "La sconfitta dovrebbe far riflettere Palladino"

Commento di Ernesto Poesio sulle pagine del Corriere Fiorentino dopo la sconfitta per 2-0 maturata ieri per la Fiorentina contro il Como. L'analisi inizia da Raffaele Palladino e dalle sue scelte: "Nel giorno della pesantissima assenza del capocannoniere la Fiorentina avrebbe dovuto osare. Sorprendere, provare a cambiare quel canovaccio che funziona anche bene quando si affrontano le prime della classe, ma che rischia di diventare un limite con le medio piccole soprattutto quando a mancare è l'ariete. Era lecito attendersi qualcosa di più nelle scelte di Palladino - prosegue Poesio - che aveva lasciato molto a desiderare sette giorni prima a San Siro. La sconfitta di ieri dovrebbe insomma preoccupare e non poco il tecnico viola".

Si tratta della settima sconfitta su 25 partite stagionali in Serie A, anche se la squadra viola resta sulla scia del sesto posto. Ora però il vantaggio sulle avversarie è dilapidato e la Fiorentina si dovrà rimboccare le maniche per non perdere il treno che porta all'Europa.