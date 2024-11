PNRR, Bocciati dal Consiglio di Stato i 55 mln del Franchi

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il Consiglio di Stato ha ribadito la legittimità del provvedimento con cui, il 28 aprile del 2023, il Ministero ha bocciato l’assegnazione del finanziamento nell’ambito dei fondi Pnrr ai lavori per lo stadio Franchi di Firenze. Lo si apprende da La Nazione, dove si conferma come i giudici amministrativi abbiano quindi ribadito la bocciatura dei 55 milioni dei fondi statali che inizialmente dovevano essere destinati al rifacimento dello stadio della Fiorentina.

Respinto, dunque, il ricorso di Palazzo Vecchio (con compensazione delle spese) contro la sentenza del Tar del Lazio, pronunciata il 24 novembre dell’anno scorso: gli scopi dell’amministrazione Nardella, ovvero adeguare l’impianto del Nervi a «standard calcistici di alto livello», non sono stati reputati «coerenti con il principale obiettivo sociale della misura». E non c’è stata neanche la «disparità di trattamento», lamentata dai legali di Palazzo Vecchio, con il Comune di Venezia, che per il suo progetto del Bosco dello Sport ha ottenuto 93,5 milioni di euro: "La situazione del Comune di Venezia non è sovrapponibile a quella del Comune di Firenze", scrivono i cinque giudici che hanno firmato la sentenza pubblicata ieri. "Dagli atti di causa emerge, infatti, che le progettualità inserite nei PUI del Comune di Venezia e del Comune di Firenze si differenziano in termini di opere finanziate. In particolare, a differenza del Comune di Firenze in relazione al quale il finanziamento si riferisce esclusivamente alla riqualificazione dello Stadio “Artemio Franchi”, il Comune di Venezia presenta una progettualità più complessa che, oltre allo stadio, prevedeva opere di verde e paesaggio, una arena e opere di viabilità interna per realizzare il “Bosco dello Sport”".

Una sentenza - scrive La Nazione - che ha l’aspetto della pietra tombale su questi 55 milioni, soldi che sono stati di fatto persi dalla nostra Città Metropolitana e quindi anche dallo stadio della Fiorentina.