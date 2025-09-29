Pisa-Fiorentina e uno 0-0 che non accontenta nessuno. Il commento di Tuttosport
Mancava da 31 anni il derby dell'Arno all'Arena Garibaldi. Anche allora finì 0-0 (era Serie B). Lo scrive Tuttosport, che analizza la sfida di ieri: non è arrivata la vittoria ma il Pisa, due punti in classifica, è la squadra che l'avrebbe meritata di più e che può recriminare per gli episodi. Sugli scudi, per i padroni di casa, Akinsanmiro, a tratti incontenibile. Poi ci sono appunto gli episodi: due pali per il Pisa (Nzola e Cuadrado) un gol dubbio annullato a Meister e un fallo di mano evidente di Pongracic avvenuto in area e non sanzionato.
Il Pisa è stato più aggressivo e volenteroso, la Fiorentina, dopo una partenza difficile, è cresciuta, tenendo principalmente il possesso (62%) ma costruendo poco. Il più pericoloso è stato Moise Kean, che si è procurato qualche chance. All'Arena finisce ancora 0-0 alla fine, ma stavolta è il Pisa a essere uscito più scontento, anche se il punto alla Fiorentina (3 in classifica dopo 5 giornate) serve a poco.
