Pioggia, noia e quel difetto atavico della Fiorentina: Ferrara e Cecchi commentano lo 0-0 col Parma

Sull'edizione odierna de la Nazione, Stefano Cecchi commenta così Fiorentina-Parma, gara disputata ieri e terminata col punteggio di 0-0: "Piccolo non è bello. O almeno non lo è per la Fiorentina di stampo palladiniano. Ancora una volta, con una squadra che sulla carta è inferiore, la formazione viola non è riuscita a generare né gioco né idee, limitandosi a un palleggio di piccolo cabotaggio. Una gara omeopatica, senza elettricità. Come se per tirare fuori la propria anima migliore la Fiorentina abbia bisogno che a fare la partita sia l'avversaria e non lei".

Di fianco, anche l'analisi di Benedetto Ferrara: "Esiste qualcosa di più triste di uno 0-0 sotto l'acqua? Beh sicuramente uno 0-1. Per cui alla fine in casa Fiorentina sono quasi soddisfatti della piattezza di una partita che doveva essere un esame di maturità e invece è stata una battuta a vuoto. Acqua e malinconia, tutto qui. Niente è perduto, ma la Coppa ha pesato un po' è resta quell'incapacità di vincere le gare con squadre meno forti".