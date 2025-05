Ranieri contro Palladino, finora gli incroci hanno dato ragione al più giovane

Domani si gioca Roma-Fiorentina che vedono sulla rispettiva panchina due allenatori agli antipodi in quanto a curriculum. Claudio Ranieri è alla sua ultima stagione da allenatore dopo una lunga e brillante carriera, per Raffaele Palladino appena la seconda completa, la terza considerando che subentrò in corsa a settembre 2022 a Stroppa. Una sfida impari insomma in quanto ad esperienza appunto ma Palladino, stando agli incroci tra i due è proprio il più giovane tecnico della Fiorentina ad avere il bilancio a favore.

Gli unici due incontri a dire il vero sono stati nella scorsa stagione, Palladino guidava il Monza mentre Ranieri aveva appena riportato il Cagliari in A: 1-0 e 1-1 i risultati a favore del club brianzolo. Ora i due tecnici guidano due club importanti che si sfidano per un posto in Europa, possibilmente in Champions, e dunque i punti peseranno molto.