PIERGUIDI, Nessun dissenso per l'apertura del Franchi il 7

Tiene banco la possibile apertura del Franchi per il 7 giugno, in occasione della finale di Conference League tra Fiorentina e West Ham. Come sottolinea il Corriere dello Sport, nonostante i malumori del quartiere di Campo di Marte, il tutto dovrebbe andare a buon fine. A tal proposito, ai taccuini del quotidiano si è espresso Michele Pierguidi, presidente del Quartiere 2 di Firenze: “Non ci è arrivata alcuna segnalazione di dissenso sulla possibilità di aprire lo stadio di notte. Quella che Firenze spera di vivere è una serata storica che darebbe lustro a tutta l’area pur nel rispetto della convivenza civile. Nessuno ha dimenticato le emozioni della notte del 18 maggio 1996 quando 40mila persone confluirono al Franchi dopo l’impresa della Fiorentina a Bergamo in Coppa Italia”.