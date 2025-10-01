Piccoli si candida dal 1'. La Nazione: "Pronto il tandem con Dzeko"

La Nazione ipotizza che domani Stefano Pioli possa sfruttare le qualità di Piccoli al fianco di Dzeko. Il lavoro svolto al Viola Pari negli ultimi allenamento - si legge - porta in questa direzione. Il bosniaco ha l'esperienza internazionale giusta partite così e per guidare anche l compagno al debutto. Sarà poi la volta di Fagioli in mezzo al campo, quella di Viti e Comuzzo in difesa. 