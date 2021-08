PEZZELLA, Lacrime e ricordi: l’addio triste del capitano

Un messaggio su Instagram, nel cuore della notte, capace di arrivare a quasi 5mila like. German Pezzella, il capitano che si è trovato a raccogliere l’eredità morale di Davide Astori, dopo il passaggio al Betis ha voluto salutare tutti. Sotto una sua foto in viola, con in primo piano quel tatuaggio - un giglio con la scritta DA13 -, ha lasciato parlare l’anima. "E’ impossibile che le lacrime non mi riempiano gli occhi. Sono state quattro stagioni intense, ma lascio Firenze con la cosa più importante: il vostro affetto. Nei momenti in cui tanti sarebbero spariti - ha scritto ai tifosi -, voi ci avete rimesso in piedi. Il legame che si è creato nessuno potrà spezzarlo. Vi porterò sempre nel cuore e sulla pelle, perché ci sono cose che restano: Firenze e la Fiorentina lo sono per me e per la mia famiglia".