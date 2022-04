PECCI, Viola duri da affrontare. Osimhen determinante

Eraldo Pecci, doppio ex di Fiorentina e Napoli, interpellato da Il Mattino definisce le due squadre "due belle formazioni" e parla così della prossima sfida del Maradona: "La Fiorentina è una squadra difficile da affrontare, ma direi in generale che non esistono partite facile basti vedere quella del Milan contro il Bologna: in questo campionato non esistono formazioni nettamente più forti delle altre e ogni match per vincerlo devi lottartelo fino in fondo".

Chi sarà determinante?

"Dico Osimhen che può essere determinante non solo in questa partita ma sempre: è il miglior giocatore del Napoli insieme a Koulibaly. Nella Fiorentina non individuerei un protagonista in particolare perché senza Vlahovic non c'è più un vero e proprio bomber, la Fiorentina ti aggredisce alta ed è pericolosa nelle ripartenze".