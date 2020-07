PANCHINA, Da DiFra a Maran: è ancora un rebus

Spazio al tema legato alla panchina viola per la prossima stagione sulle pagine odierne de La Nazione. Come spiega questa mattina il quotidiano, la Fiorentina ad oggi non è poi così sicura di chiudere il rapporto con Iachini: il suo lavoro ha rigenerato un gruppo che tutto pareva fuorché coeso e il rapporto solido costruito con chi ha giocato meno testimonia la bontà di quanto ottenuto dal tecnico. Non si può negare però che la Fiorentina abbia in testa anche altre idee. Il corteggiamento con Juric ne è la testimonianza più chiara. Però la rosa dei nomi si sta sempre più restringendo: dai sogni (Allegri) ai più concreti (Di Francesco), passando per le suggestioni non del tutto tramontate (De Rossi) e quelle più plausibili ma difficili (Spalletti), chiudendo con gli incastri da cubo di Rubik (Sarri via, Spalletti alla Juve). Giampaolo è vicino alla panchina del Torino per il dopo-Longo, restano dunque in ballo anche i nomi di Maran o Semplici.