PALLADINO, Sfida nella sfida con Simone Inzaghi

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola si concentra sulla sfida in panchina tra Raffaele Palladino e Simone Inzaghi. Entrambi diversamente giovani, Palladino da poco entrato nei 40 anni e Inzaghi vicino ai 50, entrambi con stile in panchina. Da calciatori erano diversi e si sono affrontati solo in due occasioni, da allenatori invece il loro percorso è stato simile. Prima le giovanili, poi la primavera e infine la prima squadra, per Inzaghi alla Lazio e per Palladino al Monza. Entrambi sono poi migrati verso altre destinazioni, all'Inter il piacentino e alla Fiorentina il campano. Da allenatori si sono affrontati 4 volte, sempre in sfide tra Inter e Monza, con due successi per Inzaghi, uno per Palladino e un pareggio.

Diverso è il sistema di gioco. 3-5-2 con poche variazioni sul tema per l'ex Lazio, e 4-2-3-1, anche se all'inizio della sua avventura fiorentina aveva provato il 3-4-2-1, per l'ex Monza. Le similitudini si possono ritrovare nei principi di gioco: intensità, qualità nel palleggio e immediatezza. La differenza sta nello status dei due tecnici, Inzaghi, più vecchio di otto anni, ha già vinto 9 trofei e fatto una finale di Champions League, Palladino alla Fiorentina cerca il suo primo titolo. Con viola e nerazzurri però questa sera in classifica partono alla pari.