PALLADINO, Serve la svolta sotto gli occhi di Commisso

L'edizione odierna del Corriere dello Sport-Stadio fa un punto sulla gara di questa sera al Franchi tra Fiorentina e Milan e di come essa sia un banco di prova importante per Raffaele Palladino, all'ultimo test sotto gli occhi del presidente Rocco Commisso prima che quest'ultimo domani faccia ritorno negli Stati Uniti. Il tecnico viola, si legge, sa che quanto fatto finora non è sufficiente a dargli forza e credito, né sotto il profilo dei risultati e né del gioco espresso, e la somma di tutto sono i sette punti in classifica.

Per Palladino, dunque, è arrivato il momento di mettere in pratica progetto e buoni propositi, idee e soluzioni, cancellando con un bel colpo di spugna tutti i dubbi, le incertezze e le perplessità di due mesi con parecchie nuvole e poco sole sopra la squadra viola.