PALLADINO, Media punti da vertice. Ora però la conferma

Raffaele Palladino, con una media di 2,06 punti a partita, si è già insediato al vertice degli allenatori più prolifici nella recente storia della Fiorentina. Sebbene sia presto per definirlo una leggenda viola, visto che siamo a un terzo della stagione, il suo impatto è innegabile: non solo ha ottenuto risultati eccezionali in 17 gare ufficiali, ma ha anche rilanciato giocatori come Kean, Gosens, Comuzzo e Dodô, favorendone il ritorno o l'esordio in Nazionale. Un dato significativo che lo distingue dai suoi predecessori, tra cui Prandelli, Montella e Italiano, le cui medie punti variano tra 1,65 e 1,67, ma maturate però in un numero ben maggiore di partite.

Comparando Palladino ai tecnici dal 1994 a oggi, la sua media supera anche quella di allenatori big come Trapattoni e Ranieri. Solo pochi, come Cavasin e Mondonico, si avvicinano ai suoi numeri in periodi altrettanto brevi. La sfida per Palladino sarà mantenere questo ritmo fino a fine stagione, consolidando il suo status e dimostrando che il suo brillante inizio non è stato solo un exploit temporaneo. A riportarlo è La Nazione.