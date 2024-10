PALLADINO, Ecco i numeri sulla sua nuova Fiorentina

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Corriere Fiorentino analizza alcuni numeri interessanti della Fiorentina, utili per capire come sta cambiando la squadra di Raffaele Palladino: la Viola è una squadra diversa (quasi opposta) da quella dell’anno scorso. Baricentro mediamente basso o molto basso, poca pressione nella metà campo avversaria, possesso palla meno esasperato, lanci lunghi e concretezza. In una parola: pratica. Una qualità che si traduce e si spiega in molti modi. Uno di questi riguarda i recuperi offensivi concessi agli avversari: 31. Soltanto la Lazio in serie A, ne ha regalati così pochi. Significa che Palladino ha abbandonato la ricerca ossessiva della costruzione dal basso preferendo un calcio molto più diretto. Non a caso la Fiorentina è seconda per lanci lunghi tentati: sono 600, in campionato. E sapete chi guida questa classifica? Il Bologna di Italiano, con 647. Evidentemente insomma, anche l’ex mister sta cambiando strada.

Poi ci sono altri dati: la Fiorentina di Palladino concede tanti tiri (37 in porta, peggio di tutte le concorrenti per l’Europa), ma ultimamente ha sistemato eccome anche la fase difensiva. Nelle ultime tre partite e mezzo infatti (e quindi da quel famoso secondo tempo con la Lazio) De Gea ha preso soltanto un gol, contro il Milan.