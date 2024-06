PALLADINO, a Firenze sarà 3-4-3. Il possibile undici

FirenzeViola.it

Sarà rivoluzione non solo negli uomini, come già si sapeva, ma anche nel modulo. Il Corriere Fiorentino apre così questa mattina la sua sezione sportiva, con la notizia riguardante il modulo di partenza scelto, d'accordo con la dirigenza, da Raffaele Palladino. Sarà 3-4-3. Un cambiamento profondo quindi, soprattutto nel reparto arretrato, rispetto al triennio targato Italiano, in cui la difesa a tre è stata schierata dal primo minuto solo in occasione del quarto di finale di Coppa Italia contro il Bologna lo scorso gennaio.

Tre centrali che nei piani viola dovrebbero essere Milenkovic, Martinez Quarta e Ranieri. Questi i titolari, ovviamente sulla carta, a cui affiancare almeno altri due profili. Considerando che Comuzzo dovrebbe essere ceduto in prestito la dirigenza dovrà trovare due nomi adatti sul mercato. Al momento sono stati sondati Dossena del Cagliari e Pograncic del Lecce. Sugli esterni sono già pronte le coppie Kayode-Dodò a destra, e Biraghi-Parisi a sinistra. In mediana invece al momento l'unico superstite è Rolando Mandragora. Accanto a lui verranno scelti un mediano strutturato fisicamente con la gamba per attaccare anche l’area avversaria e un giocatore più di impostazione. Infine nel tridente troverebbe difficoltà di collocazione Lucas Beltran. L'argentino potrebbe alternarsi alla prima punta in arrivo come centravanti, oppure riadattarsi come esterno offensivo. Collocazione tattica perfetta invece quella di Sottil, che nei piani di tecnico e società sarà il titolare della corsia mancina. Dall'altra parte Nico Gonzalez o, in caso di un suo addio per cifre importanti, Zaniolo o chi lo sostituirà.