PAIRETTO, I viola dopo due anni: quel Var a Ferrara...

Sulle pagine odierne de La Nazione si analizza il rendimento dell'arbitro di questa sera contro la Roma, ovvero il signor Luca Pairetto, che ha incrociato col contagocce la Fiorentina. Su 4 gare dirette con i viola in campo si contano due successi (in trasferta a Crotone e a Ferrara) e due pareggi (in casa contro Atalanta e Parma). Se, da una parte, dobbiamo evidenziare il fatto che il fischietto torinese torni a dirigere i gigliati dopo quasi 2 anni, precisamente dal 3 novembre 2019 (Fiorentina-Parma 1-1), dall’altra ricordiamo l’ultima volta in cui Pairetto ha diretto i viola in trasferta, ossia il 17 febbraio 2019 a Ferrara. Quello che accadde in quell’incontro fa già parte dell’aneddotica del calcio italiano: al 74° minuto, sul risultato di 1-1, il direttore di gara, dopo avere rivisto l’azione precedente al Var, non solo annullò la rete del vantaggio spallino di Valoti, ma concesse un rigore ai viola per un intervento di Felipe su Chiesa. Dal dischetto ci pensò Veretout a portare in vantaggio la Fiorentina.