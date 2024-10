PAGELLE, Nessuna insufficienza per i viola al Via del Mare

FirenzeViola.it

Come ogni giorno post partita, anche questa mattina i quotidiani sia sportivi che locali hanno proposto le loro pagelle del match della Fiorentina. Dopo la roboante vittoria per 6-0 in casa del Lecce però, differentemente rispetto al solito, oggi i quotidiani in edicola non hanno riportato insufficienze per quanto riguarda i calciatori gigliati.

Il voto più basso che si può leggere è 6. Niente più della sufficienza per i calciatori, tranne Parisi, subentrati nella ripresa a partita già indirizzata e per qualche titolare. Oltre a De Gea, che non si è praticamente ma i visto nel corso della gara, La Nazione da 6 ad Adli, che ci mette un po' ad emergere e a prendere le misure in mezzo al campo, mentre La Repubblica non va oltre la sufficienza per i due centrali Comuzzo e Ranieri.