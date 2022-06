ODRIOZOLA, Occhio al ritorno: 7-10 giorni decisivi

Una priorità di mercato per la Fiorentina sarà quella di colmare la casella vacante a destra. Così, scrive la Gazzetta dello Sport, la società viola si sta muovendo per Dodo dello Shaktar Donetsk: l'accordo col giocatore può essere trovato, quello con il club invece al momento proprio non c’è.

Attenzione però ai vecchi amori, perché il destino di Odriozola non è segnato al 100%, anzi: il terzino ha sempre fatto capire che dopo il Real Madrid la sua scelta sarebbe tornare a Firenze. I contatti non sono mai stati interrotti anche se qui, rispetto ad altri ruoli, un po’ di fretta c’è. I prossimi 7-10 giorni saranno decisivi per capire il da farsi ed eventualmente formulare un’offerta. O ancora di prestito (ma sarebbe complicato pagare interamente l’ingaggio, altissimo, del ragazzo) o di trasferimento definitivo. Provando in quel senso a spalmare lo stipendio, ma dovendo trovare un accordo col Real. Operazioni entrambe molto complicate. Ma non del tutto impossibili.