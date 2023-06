NZOLA, Non solo i viola: su di lui Salernitana e Roma

FirenzeViola.it

Secondo La Gazzetta dello Sport Nzola fa gola a diverse squadre per la capacità realizzativa e la propensione a fare reparto da solo, difendendo palla per fare salire la squadra e aprire spazi agli inserimenti dei compagni. Lo Spezia avrebbe fatto fatica a trattenerlo anche in Serie A, figuriamoci dopo la retrocessione. Reduce da un campionato con record di reti (13) e una manciata di assist, Nzola viene valutato sui 15 milioni. Su di lui ci sono la Fiorentina (che libererà uno tra Cabral e Jovic) e la Salernitana, destinata ad una bella plusvalenza grazie alla cessione di Dia, che verrà riscattato per 12 milioni ed ha una quotazione di 25. Occhio anche alla Roma, che non avrà Abraham (infortunio al ginocchio) sino al 2024 e con lo Spezia può giocarsi la carta Shomurodov, arrivato in Liguria durante l’ultima sessione invernale.