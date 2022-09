NUMERI, Solo una vittoria in campionato, l'ultima...

La situazione della Fiorentina peggiora sempre di più, rischiando di finire in un vicolo buio senza fine. i viola perdono 2-1 a Bologna contro una squadra che non aveva ancora mai vinto una partita in stagione, rimanendo così a 6 punti in classifica. Una sola vittoria in campionato, quella contro la Cremonese alla prima giornata il 13 agosto,complice l'errore di Radu nel finale. L'ultima vittoria dei ragazzi di Italiano risale al 18 agosto, 3 settimane fa, nelmatch d'andata dei preliminari di Conference League contro il Twente, da lì 5 pareggi e 2 sconfitte. A riportarlo è Il Tirreno