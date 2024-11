NUMERI, 8 vittorie di fila? Viola insegue il record del 1960

FirenzeViola.it

Il Corriere dello Sport-Stadio prende in esame la statistica che più di tutte aggrada i tifosi viola attualmente, ovvero le sei vittorie di fila in campionato registrate dalla Fiorentina di Palladino. Un momento d'oro, una striscia davvero lunga che riporta alla mente gli anni 50-60 del secolo scorso, il periodo più luccicante della storia viola (uno scudetto e quattro secondi posti di fila, una finale di Coppa dei Campioni e un trionfo in Coppa delle Coppe).

E proprio in quel lasso temporale si registrò il record di successi consecutivi: otto vittorie di fila, dal 7 febbraio ‘60 (Fiorentina-Udinese 2-1 con doppietta di Petris, friulano di Budoia) al 3 aprile (Palermo-Fiorentina 0-4 con doppietta di Lojacono e gol di Montuori e Hamrin, esposta tutta l’argenteria), fu una strana partita al Comunale di Campo di Marte contro il Vicenza (0-0) a fermare la striscia dei viola. In quelle otto partite la squadra di Carniglia segnò 20 gol, mentre la Viola di oggi 18. Riuscirà la squadra di Palladino ad eguagliare questo storico primato?