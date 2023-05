NICO, Record di gol per lui: ora è in rampa di lancio

FirenzeViola.it

© foto di Giacomo Morini

Come scritto dal Corriere dello Sport la Fiorentina può già festeggiare la "decima" di Nico Gonzalez, che a Salerno ha centrato la sua rete stagionale numero 10 ed è pronto a tornare sul tabellino dei marcatori nelle prossime sfide che saranno decisive per rimanere nella storia viola. Regalare alla città la Coppa Italia il 24 maggio, all'Olimpico di Roma contro l'Inter, è uno dei sogni dell'argentino che, senza nascondersi, si è candidato ad essere leader della formazione di Vincenzo Italiano, Nico, infatti, è lui uno dei trascinatori indiscussi di questa squadra. Sicuramente il più qualitativo, forse anche il più decisivo. A Poznan contro il Lech ha imposto il suo talento e prendersi nuovamente il palcoscenico in Svizzera è un obiettivo che l'esterno offensivo ha in testa da settimane. An-che perché di reti pesanti ne ha già segnate, su azione e su rigore. Basta pensare alla freddezza con cui ha calciato dagli undici metri contro il Sassuolo a tempo scaduto o quello battuto con il Milan. La rete che mercoledì scorso Gonzalez ha segnato a Salerno, ha permesso al giocatore di arrivare alla doppia cifra per la prima volta con la maglia della Fiorentina. Nella passata stagione si era fermato a otto centri (sette in Serie A e uno in Coppa Italia). I dieci gol attuali, dallo scorso agosto ad ora, sono stati segnati per 5 volte in campionato, una in Coppa Italia e 4 in Conference League ovvero in tutte le competizioni in cui è impegnato il club di Rocco Commisso.