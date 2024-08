NICO, La trattativa con la Juve è bloccata dal Genoa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La trattativa tra Nico Gonzalez e la Juventus prende sempre più piede. I bianconeri, però, non possono agire per vari intrecci di mercato. Come riporta Tuttosport, l'arrivo del dieci viola alla Continassa è legato innanzitutto al Genoa che deve trovare un sostituto per lasciar partire Albert Gudmundsson alla Fiorentina.

Una volta trovato il sostituto, l'islandese partirà verso Firenze e Nico potrà andare a Torino. I bianconeri hanno già l'accordo con l'agente del calciatore, resta solo da trovare un accordo tra i due club per completare l'operazione.