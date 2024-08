NICO, Juve ha l'accordo con il giocatore. Manca ok di Commisso

FirenzeViola.it

Negli ultimi giorni di calciomercato, il nome più caldo in Serie A è sicuramente quello di Nico Gonzalez. L'argentino ha espresso al club viola la volontà di essere ceduto, ma alle condizioni di Commisso.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Nico resta la prima scelta in casa Juve per regalare a Thiago Motta un nuovo esterno. I bianconeri hanno già l'accordo con l'argentino (ingaggio da 3,5 milioni di euro l'anno) ed è pronta a mettere sul piatto 30 milioni, ma Commisso lo lascerebbe partire solo per 40 milioni.

Nel frattempo, non è da escludere l'Atalanta visto che potrebbe essere costretta a cedere Lookman e dovrà valutare la situazione legata a Teun Koopmeiners, altro obiettivo della Juve di Thiago Motta.