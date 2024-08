NICO, ACF e Juventus trattano, Palladino lo convoca?

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Si tratta a oltranza tra Fiorentina e Juventus per Nico Gonzalez, ma il Corriere Fiorentino scrive che la novità è che l’argentino potrebbe finire tra i convocati per la gara di domani contro il Venezia. Dopo l’intervento del direttore generale Ferrari, nel prepartita di Conference League, la società viola ha ribadito la propria richiesta da 40 milioni di euro e la Juventus ancora non è così vicina.

Nel frattempo, Palladino (d’accordo col club) potrebbe fare la prossima mossa e convocare Nico per la partita di domani contro il Venezia al Franchi. La società infatti ha sempre fatto sapere che dopo la Copa America e le successive vacanze, l’argentino si è presentato a Firenze in ritardo di condizione: da qui il lavoro a parte e le mancate convocazioni contro Parma e Puskas. Ora però le cose potrebbero cambiare, anche perché i viola hanno bisogno di linfa per accelerare. E perché, visto anche lo stallo della trattativa, far giocare Nico sarebbe un ulteriore segnale alla Juventus.