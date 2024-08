NICO, A parte in allenamento ma la trattativa non si chiude

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

L'edizione odierna de La Repubblica(Firenze) si concentra su Nico Gonzalez. Il possibile passaggio dell'argentino alla Juventus è l'argomento di discussione principale di questi ultimi giorni in casa Fiorentina. L'attuale, per poco, numero 10 gigliato, ha le idee chiare sul suo futuro: vuole lasciare Firenze per giocare la Champions League. Curioso come questo coincida con l'esordio gigliato in Conference League (questa sera alle 20:00 al Franchi contro la Puskas Akademia), competizione in cui in questi ultimi due anni ha avuto alti e bassi. Due soprattutto i momenti peggiori: il gran finale di Atene contro l'Olympiacos e la sfida contro il Ferencvaros in cui subì un infortunio che lo costrinse fuori per oltre un mese. "Per il resto - come scrive il quotidiano- nelle due stagioni molti acuti ed altrettante esultanze. Il bottino dell’argentino, contando anche i Play Off con Twente e Rapid Vienna che non fanno parte della vera Conference League, parla di 26 partite e 10 gol, molti dei quali decisivi".

Riguardo alla trattativa con la Juventus, la situazione ancora non è arrivata al suo atto conclusivo. Nico Gonzalez continua, come fatto anche ieri, ad allenarsi a parte al Viola Park in attesa della fumata bianca che però potrebbe anche arrivare non prima della prossima settimana. Tocca ai bianconeri alzare l'offerta per avvicinarsi ai 40 milioni chiesti da Commisso. Poi, separatamente, le società potranno ragionare di altri giocatori vedi Kostic ed Arthur.