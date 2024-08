NICO, A cosa punta la Fiorentina. Pradè per ora stoppa

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Gli intermediari che hanno il mandato per vendere Nico Gonzalez in Italia hanno avanzato la prima bozza di proposta alla Fiorentina da parte della Juventus: prestito con obbligo di riscatto fissato a 30 milioni. Senza condizioni, ma anche senza tirare fuori soldi adesso. Ne parla La Nazione che aggiunge però come nonostante la proposta possa anche andare bene alla società viola, l'idea è puntare al prestito oneroso di qualche milione rinunciando a qualcosa per il riscatto della prossima estate.

Dettagli che saranno limati, ma il punto è che al momento Pradè non darà il via libera al suo numero 10. I patti sono chiari, dopo qualche voce che si è alzata nei giorni scorsi al Viola Park: finché Gudmundsson non sarà a Firenze, Nico non andrà da nessuna parte.