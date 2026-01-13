Ngonge in uscita da Torino e Napoli ma ha detto no alla Turchia
FirenzeViola.it
Cyril Ngonge ha detto no a un’offerta arrivata dalla Turchia. Lo riporta Tuttosport, che spiega come una società di Super Lig aveva contattato il Napoli già nei primi giorni di gennaio, trovando però un muro da parte del giocatore che vorrebbe restare in Serie A pur essendo destinato a lasciare il Torino già in questa sessione di mercato, a pochi mesi dal suo arrivo in prestito in granata. Il calciatore negli scorsi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina.
Pubblicità
Rassegna stampa
Tre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo misterodi Angelo Giorgetti
Le più lette
1 Tre nomi a sorpresa per il salto di qualità: un centrale, un mediano, un esterno alto. Paratici lavora da remoto, ci aspettiamo un mercato imprevisto da club internazionale. Baldanzi, un mezzo mistero
Copertina
FirenzeViolaRadrizzani (ex pres. Leeds): “Harrison colpo vero. Professionista totale, pronto a incidere subito. Ricorda Giaccherini”
Mario TeneraniVogliamo una Fiorentina così. Baldanzi preso, occhio a Fabbian. Poi un esterno e un difensore. Comuzzo 29 punti… meglio dei viola
Tommaso LoretoL'importanza del vero Kean, a cominciare dalla sfida al Milan. Mercato in fermento: Pablo Marì saluta, con i viola su Baldanzi a Roma tengono d'occhio Gud e Fortini. L'ufficialità di Paratici solo a febbraio
Alberto PolverosiIl Milan dirà se per i viola è iniziato un nuovo campionato. Gambe e testa ora sembrano funzionare, ma nessuna illusione. Brescianini darà forza alla squadra
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Firenzeviola.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com