Ngonge in uscita da Torino e Napoli ma ha detto no alla Turchia

Cyril Ngonge ha detto no a un’offerta arrivata dalla Turchia. Lo riporta Tuttosport, che spiega come una società di Super Lig aveva contattato il Napoli già nei primi giorni di gennaio, trovando però un muro da parte del giocatore che vorrebbe restare in Serie A pur essendo destinato a lasciare il Torino già in questa sessione di mercato, a pochi mesi dal suo arrivo in prestito in granata. Il calciatore negli scorsi giorni è stato accostato anche alla Fiorentina.