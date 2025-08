Ndour e il ruolo con Pioli: lo vede nei due di centrocampo, e si aspetta di più in zona gol

Si è detto tutto sommato soddisfatto Cher Ndour dopo la prima amichevole in terra inglese della Fiorentina. Il risultato ha visto uscire il Leicester vittorioso per due reti a zero, ma il gruppo era preparato a sfidare una squadra che, fra meno di una settimana, darà ufficialmente inizio alla sua stagione. C'è sicuramente del lavoro da fare, si legge su La Repubblica-Firenze, anche per migliorare una condizione atletica che dovrà essere ottimale in occasione dell’andata dei playoff di Conference League, in programma il 21 agosto.

Con Palladino, Ndour è stato impiegato anche come seconda punta. Pioli, invece, lo vede come uno dei due centrocampisti nel 3-4-2-1: "Mi sto trovando molto bene. Mi piace giocare in questa posizione ma, soprattutto, il mister ci lascia molta libertà di movimento e ci alterniamo anche con i trequartisti. Mi trovo benissimo con lui. Mi parla spesso, come fa con tutti. La sua idea di calcio mi piace tanto, sia a livello offensivo che difensivo. Spero di riuscire a ritagliarmi il mio spazio quest’anno" ha detto nel post partita. Di certo, uno con le sue doti atletiche dovrà farsi vedere di più anche in zona gol.