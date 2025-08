Leicester-Fiorentina, il commento su La Nazione: "Test comodo e scomodo: ecco perché"

Nelle pagine de La Nazione spazio al commento del giornalista Giampaolo Marchini in merito all'amichevole di ieri tra Fiorentina e Leicester. Questi alcuni estratti del commento: "Amichevole comoda, ma allo stesso tempo scomoda per la Fiorentina. Comoda per l’assoluta inutilità del risultato, come per tutti i test precampionato. Scomoda perché proponeva ai viola un confronto all’apparenza semplice (avversari della B inglese, ma dal blasone importante). [...] Evidente la differenza di passo quando le Foxes hanno alzato i ritmi.

Eppure fino a quando il fiato ha tenuto la mente lucida, la Fiorentina — infarcita di giovani per almeno un’ora — ha lasciato intuire quale possa essere l’atteggiamento che dobbiamo aspettarci nel futuro prossimo. [...] Però i concetti di Pioli sono apparsi subito chiari. Ovviamente non si poteva pretendere troppo altro, anche dai singoli, con Richardson e Fazzini tra i più vivaci. Probabilmente per la loro struttura fisica".