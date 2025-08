FirenzeViola La sostanza che mancava: ecco Sohm, è lui il frangiflutti scelto da Pioli per dare equilibrio alla mediana

La Fiorentina ha il suo primo vero rinforzo a centrocampo. Simon Sohm è il nome scelto dalla dirigenza gigliata e da Stefano Pioli per dare muscoli, equilibrio e leadership alla linea mediana viola. Il centrocampista svizzero, classe 2001, è atteso oggi pomeriggio per le visite mediche, poi volerà in Inghilterra per unirsi al ritiro della squadra e iniziare il suo nuovo capitolo in maglia viola. La trattativa con il Parma si è conclusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro, più un 5% sull’eventuale futura plusvalenza a favore del club emiliano. Un investimento importante, mirato e fortemente voluto: il profilo ideale per colmare una lacuna strutturale nel centrocampo della Fiorentina.

Sohm arriva a Firenze nel pieno della sua maturazione calcistica. A 24 anni, con una stagione da protagonista alle spalle in Serie A — 37 presenze su 38 giornate, unica assenza per squalifica, oltre 3.000 minuti in campo — il centrocampista elvetico si presenta con lo status di stakanovista affidabile e con doti da leader. A Parma ha indossato anche la fascia da capitano in alcune occasioni, segnale di una personalità già ben formata. Fisico imponente (188 cm), struttura da mediano classico ma con capacità tecniche che gli permettono di essere impiegato anche da mezzala e, all’occorrenza, da trequartista. Il meglio di sé, però, lo dà quando c'è da spezzare l’azione, riconquistare il pallone e trasformare la difesa in attacco. In una parola: equilibrio. Quella “rottura” di cui parlava Pioli, quel filtro davanti alla difesa che mancava nella scorsa stagione.

Il contratto firmato con il club di Rocco Commisso è quinquennale: 1,2 milioni netti a stagione più bonus. Un investimento importante, ma misurato, che dimostra come la Fiorentina voglia alzare il livello in un reparto che sarà fondamentale nella lunga stagione tra Serie A e Conference League. Con l'arrivo di Sohm, la mediana viola guadagna sostanza, fisicità e duttilità. E Pioli, che ne ha seguito la crescita, potrà finalmente contare su un giocatore capace di unire quantità e qualità. La costruzione della nuova Fiorentina parte dal centro. E ora, con Simon Sohm, ha una base più solida su cui poggiare.