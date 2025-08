L'esperimento di Pioli su Sabiri: non è più un esubero, provato in mezzo al campo

Il Corriere dello Sport si concentra sulla prestazione di Abdelhamid Sabiri nell'amichevole di ieri contro il Leicester. Ha giocato con la numero sedici sulle spalle, alla ricerca di spazi i n mezzo al campo, in una posizione più arretrata rispetto a quella a cui siamo abituati. Pioli lo sa bene, che lo ha conosciuto - da avversario - nei mesi in Arabia. Si sono incrociati anche lo scorso 16 maggio (1-1 il finale) in una gara tra Al-Nassr e Al Tawoun. Lì Pioli ha scoperto un calciatore tecnicamente dominante, a tratti imprendibile sulla trequarti. Quando poi, due mesi dopo, se l'è ritrovato al Viola Park, ha deciso di dargli un’altra chance. In attesa di capire se sul mercato arriverà qualcos'altro oltre a Sohm, in questa fase il tecnico emiliano sta dando una possibilità a tutti in quella zona, in mezzo al campo.

Lo ha fatto ieri anche con Sabiri, partito a fianco di Bianco, più o meno sulla stessa linea, ma dal lato opposto del campo, rispetto a Fazzini. Un centrocampo 'leggerino' ma con qualità da vendere. Lui ha risposto con una prova con alti e bassi, come quella di tutta la Fiorentina, facendo vedere però una brillantezza a livello di gambe e una volontà di essere nel vivo del gioco che avranno sicuramente fatto piacere allo stesso Pioli. Da qui all'affermare che il progetto-Sabiri, ad agosto 2025, abbia ancora ragione di rimanere in piedi per la Fiorentina il passo è lungo, intanto però in Inghilterra si sta studiando un nuovo-vecchio ruolo per lui, da mezzala di inserimento e non più solo da trequartista. Certo è che per tutti, staff tecnico ma anche compagni, con cui si è integrato alla grande non è più un esubero.