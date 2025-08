Fiorentina, cambio di strategia sul mercato: adesso l’obiettivo è un “9” e piace Ioannidis

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Fiorentina dove i radar viola, completato l'acquisto di Sohm, adesso si sarebbero spostati sull'attacco. In questo senso è tornato d'attualità il nome di Fotis Ioannidis, greco classe 2000 del Panathinaikos, già seguito in passato. È in scadenza a giugno 2028 e la richiesta per lui sarebbe sui 18-20 milioni, costo importante ma comunque meno caro di Roberto Piccoli del Cagliari che la Fiorentina aveva messo nel mirino nel caso in cui Kean fosse partito con la clausola rescissoria nei primi 15 giorni di luglio.

Difficile che ora i viola spendano una cifra così alta (almeno 22 milioni più bonus) per un vice Kean ma è una pista che ad ora non può essere completamente abbandonata. Un altro elemento seguito da sempre, con costi completamente diversi, è Cristian Shpendi, classe 2003, del Cesena. La nuova strategia della Fiorentina è chiara: la strada tracciata porta a pensare che Edin Dzeko possa giocare molte più partite di quelle virtualmente pensate e che il bosniaco possa rendersi utile spesso in contemporanea con Moise Kean e non come alternativa. Per questo e la ricerca ora si orienta su caratteristiche da centravanti, lanciando perdere altri profili.