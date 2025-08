Conference League, oggi il sorteggio degli spareggi: le possibile avversarie della Fiorentina

vedi letture

La Uefa sul proprio sito ufficiale ha reso pubbliche le mini fasce del sorteggio odierno per gli spareggi della prossima Conference League. Di seguito:

PERCORSO CAMPIONI

Numero di squadre coinvolte: 10 (4 abbinamenti provenienti dal percorso campioni del terzo turno preliminare della UEFA Conference League e 6 abbinamenti provenienti dal percorso campioni del terzo turno preliminare della UEFA Europa League)

Numero di squadre teste di serie: 5

Numero di partite: 2 x 5

Date delle partite: 21 e 28 agosto 2025

PERCORSO PRINCIPALE

Numero di squadre coinvolte: 38 (5 dirette, 26 abbinamenti provenienti dal percorso principale del terzo turno di qualificazione della UEFA Conference League e 7 abbinamenti provenienti dal percorso principale del terzo turno di qualificazione della UEFA Europa League)

Numero di squadre teste di serie: 19

Numero di partite: 2 x 19

Date delle partite: 21 e 28 agosto 2025

Di seguito il raggruppamento della Fiorentina.

Gruppo 2

Testa di serie

1: ACF Fiorentina (ITA)

2: Viking FK (NOR) vs İstanbul Başakşehir FK (TUR)

3: Raków Częstochowa (POL) vs Maccabi Haifa FC (ISR)

4: St. Patrick's Athletic (IRL) vs Beşiktaş JK (TUR)

5: Silkeborg IF (DEN) vs Jagiellonia Białystok (POL)

Senza testa di serie

6: FC Lausanne-Sport (SUI) vs FC Astana (KAZ)

7: HNK Hajduk Split (CRO) vs FC Dinamo City (ALB)

8: Universitatea Craiova (ROU) vs FC Spartak Trnava (SVK)

9: FK Kauno Žalgiris (LTU) vs PFC Arda Kardzhali 1924 (BUL)

10: FC Polissya (UKR) contro Paksi FC (HUN)

Ciò significa che la Fiorentina verrà sorteggiata con una delle gare dal numero 6 al numero 10. Il sorteggio è in programma oggi alle 14:00.