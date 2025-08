Sottil, Brekalo, Ikone e Barak: il punto su quelli che aspettano offerte, forse di prestiti

La Nazione fa il punto sugli esuberi. A partire da Barak che sperava di entrare nel giro di Pioli, invece no. Mai un allenamento in gruppo nemmeno nelle settimane del Viola Park. Ci sta pensando il Verona, così come il Cagliari. Tutti aspettano i saldi di fine agosto quando la Fiorentina sarà costretta ad aprire (di nuovo) a una serie di prestiti. Come lui Ikoné. Piace a tanti: Cremonese, Udinese, Torino. Tutti in fila, ma offerte zero.

Come non ce ne sono state per Sottil. Si è interessato lo stesso Toro, si è parlato del Leeds. Sperava anche lui di rimettersi in pista dopo l’addio di gennaio. Niente da fare, la sentenza di Pioli è arrivata inesorabile alla vigilia della partenza per l’Inghilterra. Poi Brekalo. Potrebbe tornare in patria, si parla di una rescissione consensuale del contratto. Su Bianco è segnalato il Catanzaro, spinto da Aquilani.