Fiorentina ko con il Leicester. Corriere dello Sport: "Ma Kean si batte per mezz'ora"

vedi letture

Sul Corriere dello Sport questa mattina si analizza l'amichevole che la Fiorentina ha disputato ieri contro il Leicester, perdendo 2-0. Questo passivo rimane figlio soprattutto di scarsa intensità nel ritmo delle azioni, che di per sé, costruite con poca geometria, nulla o quasi producono in fase offensiva: è (era) il 3 agosto, i carichi negli allenamenti si sono intensificati da quando il gruppo viola ha scavalcato la Manica e le “Foxies” sono più avanti di preparazione (la Championship parte a fine settimana). Manca un rigore (che c’era tutto) per un'iniziativa individuale di Kean (mezz’ora di buona e apprezzabile lena) sventata da un netto fallo di mano di Nelson in piena area e non visto dall’arbitro.

E poi la vittoria del Leicester sarà stata perché nella gestione degli impegni (domani sera la squadra viola torna già in campo per affrontare il Nottingham Forest dell’ex Milenkovic) Pioli sceglie di iniziare con un undici per così dire sperimentale negli uomini, dispensando il minutaggio col bilancino del farmacista, e non nel sistema di gioco ancora all’insegna del 3-4-2-1. Nella ripresa dal 3-4-2-1 siamo passati al 3-4-1-2 con Gudmundsson alle spalle di Dzeko e Kean, prime prove di tridente.