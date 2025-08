In mediana rebus Mandragora: si tratta sul rinnovo. Nicolussi Caviglia l’opzione

vedi letture

La Nazione fa il punto sul mercato in entrata In entrata. All’appello, chiesto espressamente da Pioli, manca un vice Kean (Jacques Siwe, attaccante del Guingamp, costa circa 5 milioni). In mediana tutto continua a ruotare intorno a Mandragora (ai box per un problema fisico). Il rinnovo del contratto è prioritario e fondamentale per una permanenza in viola.

Dopo l’ottimismo delle scorse settimane, le dichiarazioni di uno degli agenti hanno raffreddato gli entusiasmi. Parti ancora lontane. Se alla fine si dovesse decidere per una separazione (valutazione 8-10 milioni) la Fiorentina tornerebbe con forza su un profilo come quello di Nicolussi Caviglia. Situazione da monitorare.