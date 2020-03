NAZIONE, Viola donano 400mila euro agli ospedali

Tanto spazio alla beneficienza e all'iniziativa "Forza e cuore" voluta dalla Fiorentina per contrastare il Coronavirus sulle pagine odierne de La Nazione: come spiega il giornale, è di 650.000 euro la cifra totale messa fino a ieri a disposizione della Fondazione Careggi e della Fondazione Santa Maria Nuova Onlus nella lotta al Covid-19. Dopo la prima donazione di 250.000 euro, il club ha effettuato un nuovo bonifico di 400.000 euro a favore di Careggi e di Santa Maria Nuova. «Sono molto felice per quanto siamo riusciti a fare in così poco tempo – ha commentato Rocco Commisso –. Abbiamo superato in pochissimi giorni la cifra già molto importante che ci eravamo dati come obiettivo e oggi siamo arrivati a più di 650.000 euro. Millenovecento persone, organizzazioni ed aziende, sia dall’Italia che dagli Stati Uniti, hanno dato il loro contributo per aiutare le strutture ospedaliere».