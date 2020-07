NAZIONE, Vertonghen ora è libero. Retegui...

Inter, certo. Napoli, può darsi. Roma indietro ma presente. Eppure la prima a chiedere informazioni su Jan (Bert Lieve) Vertonghen è stata la Fiorentina. In tempi non sospetti, quando ancora il Tottenham non aveva preso una decisione sul prolungare o meno il contratto in scadenza del 33 difensore belga. Da ieri gli Spurs hanno scelto di fare a meno del centrale difensivo che adesso ha iniziato a guardarsi attorno. Come Mario Mandzukic, anche lui a parametro zero; ugualmente a Mario Gotze. Non solo giocatori esperti, la Fiorentina strizza l’occhio all’ultimo – in ordine di tempo – dei talenti sfornati dal Boca Juniors. Si tratta del 21enne attaccante centrale Mateo Retegui tornato alla base dopo un anno di prestito all’Estudiantes, ha messo gli occhi su di lui nientemeno che Francesco Totti, prendendolo nella sua scuderia. Magari con il consiglio di Daniele De Rossi. Chissà. Su Retegui pare si siano mossi il Benfica e anche il Porto, in modo più sfumato. Ma l’eventuale concorrente più pericoloso per tutti potrebbe essere il Lipsia che devono cercare un’alternativa a Timo Werner che ha firmato di recente con il Chelsea in Premier.