NAZIONE, Tre mosse per rilanciare Ribery

La Nazione, in edicola questa mattina, parla di Franck Ribery. Il campione francese sotto la recente gestione Iachini è stato impiegato come operaio delle ripartenze, trovandosi spesso lontano dalla porta e dovendosi caricare sulle spalle tutto il peso della squadra. Ciò non ha permesso al francese di esprimersi al meglio, per questo Cesare Prandelli starebbe pensando ad una soluzione per far prendere al giocatore meno calci. Tre le possibili mosse: ritorno alle origini, quindi sulla fascia sinistra come ai tempi del Bayern; liberare Ribery dai raddoppi di marcatura e lanciarlo in velocità con delle procedure di scambio appurate in questi giorni; metterlo in condizione di usare al massimo delle proprie possibilità il suo dribbling micidiale dal limite dell'area all'interno.