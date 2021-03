NAZIONE, Tentazioni del Diavolo per 80 milioni

Non solo Dusan Vlahovic, il Milan ha messo gli occhi anche su altri due giocatori della Fiorentina: Sofyan Amrabat e German Pezzella. Lo scrive La Nazione oggi in edicola, sottolineando come il difensore argentino fosse stata una richiesta di Pioli già la scorsa estate. Il valore di German, in quei giorni, era intorno ai 12 milioni di euro. Un paio di meno di quanto la Fiorentina potrà incassare in caso di addio all’argentino a luglio. Per Amrabat il discorso è diverso, perché per il club viola ogni operazione relativa rischierebbe di causare un disavanzo finanziario importante. Pagato 20 milioni, ad oggi scrive il quotidiano che il cartellino non supera i 15 milioni. Per Vlahovic invece la cifra è di 55 milioni, soldi che il Milan potrebbe preparare per convincere la Fiorentina a cedere la sua punta di diamante. Un valore totale di 80 milioni di euro per i tre giocatori che i rossoneri seguono con attenzione.