NAZIONE, Prove tecniche di gioco per i viola

Non è finita 30-0 come aveva sperato alla vigilia Italiano, ma nel 7-1 con cui la Fiorentina ha liquidato i dilettanti dell’Ostermunchen (giocano in una categoria equivalente alla nostra Promozione) ci sono i primi segnali di cambiamento. La strada sarà lunga, il viaggio però è cominciato. La ricerca di intensità, le catene esterne che spingono, la partecipazione di tutti al gioco, la difesa alta, il recupero palla coordinato, il centravanti che deve legare il gioco per favorire gli attaccanti esterni, eccetera. Un mondo diverso. Il primo gol stagionale è stato di Milenkovic, il migliore in campo probabilmente è stato Lirola, che la Fiorentina farebbe bene a trattenere. Fra le poche note negative, l’imprecisione di Vlahovic sotto porta. A riportarlo è La Nazione.