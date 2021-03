NAZIONE, Ombre di un addio shock. La spiegazione

Le ombre di un addio shock. E tre spiegazioni. Così titola La Nazione, questa mattina in edicola, a proposito dell'addio di Cesare Prandelli. Il tecnico di Orzinuovi ha lasciato lo stadio dopo il Milan, forse, già con l'intento di dimettersi. Il quotidiano prova a darsi delle spiegazioni, come la voglia di rimettersi in gioco e la firma arrivata subito senza alcun dubbio, dopo due allenatori cambiati in 17 mesi e un clima di certo non facile. Inoltre, gli si è presentato davanti uno spogliatoio senza identità, lacerato. Prandelli ha dovuto fare da psicologo ed ha consumato, quindi, molte energie. Da ultimo, anche la gestione dello stress ha giocato un ruolo fondamentale. Il tecnico ha dovuto gestire una squadra in modo diverso rispetto alla sua prima esperienza in viola. C'era l'bbilgo di salvare la squadre per una città che lui ama. Lunedì ha fatto dei controlli a Orzinuovi, poi ieri l'addio.